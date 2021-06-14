Нахлебался воды, пытались откачать. Отдых в Приморье закончился трагедией

Отдых на одной из рек Приморья закончился трагедией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Настоящая трагедия произошла во время затяжных праздничных выходных в Приморье. Во время отдыха на природе и купания на реке, один из жителей края изрядно наглотался воды. Очевидцы попытались помочь мужчине в возрасте, максимальные усилия к спасению приложили и врачи. Но все старания, к сожалению, оказались тщетными.

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», история развернулась на реке Тигровая, недалеко от села Казанка в Партизанском городском округе. Как отмечают очевидцы, мужчина полез купаться после увеселительных посиделок на берегу. Судя по всему, без спиртного не обошлось. Человек стал тонуть, кричать и звать на помощь. Отдыхающие вытащили горемыку из воды и вызвали скорую помощь.

Мужчина сильно нахлебался воды. Синеющего пациента в тяжелом состоянии повезли в реанимацию городской больницы Партизанска, откачивая по пути. Уже в больнице мужчина скончался. По предварительной информации, жителю краю было 57 лет. Во всех подробностях трагедии теперь предстоит разбираться специалистам.

Напомним, в начале июня во время отдыха на водоеме в Приморье тоже погиб мужчина. Рыбак слишком высоко закинул удочку, леска зацепилась за провода, спровоцировав мощнейший удар током. Спасти мужчину не удалось.

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