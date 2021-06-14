Заметный рост. В Приморье кривая коронавируса снова пошла вверх

В Приморье растет число больных коронавирусом. Фото: Милана СОКОЛ

По данным штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, за последние судки опасная болезнь подтвердилась еще у 65 жителей края. По сравнению с весной, когда в среднем за 24 часа заболевали около 30 человек, рост очевиден. Всего с начала эпидемии в крае заразились 45 126 местных жителей.

К счастью, большинство пациентов смогли победить недуг – 41 881 человек. За все время пандемии умерли 739 человек.

По официальной информации, в крае обследовали 1 083 182 местных жителей. Прививки от коронавируса решили сделать 173 186 приморцев.

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