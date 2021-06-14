Пушка, гонка, развалилась по пути. Во Владивостоке автомобилист ликвидировал Subaru

Автомобиль вылетел на тротуар. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Серьезное ДТП произошло во время праздничных выходных на улице Нейбута во Владивостоке. Водитель Subaru Legacy В4 не справился с управлением и выехал на тротуар. Собирая все на своем пути, автомобиль лишился колеса и части других запчастей. К счастью, в момент происшествия на пешеходной дорожке не оказалось людей.

Затормозить неуправляемая машина смогла, перескочив через несколько бордюр, на клумбе. Очевидцы происшествия уверены, авария произошла не с проста – по словам свидетелей, водитель был пьян. Выяснить истинные причины аварии теперь предстоит полицейским.

Машина получила серьезные кузовные повреждения. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

«Хоть не убил никого, чучело», «Вот в чем Владивосток неподражаем и неповторим, так это в умении приморских водителей делать из обычных и скучных ДТП шедевральный блокбастер, где каждое второе – достойно премии Оскар!», – комментируют дорожный инцидент подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Авто пострадало со всех сторон. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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