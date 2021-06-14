Первая жертва изумрудного карьера? В Приморье в популярном месте отдыха разыгралась трагедия

В Приморье утонул еще один отдыхающий. Фото: Милана СОКОЛ

Праздничные выходные в Приморье заканчиваются отнюдь не радостно для некоторых жителей края. Теплая температура, установившаяся в эти дни, способствовала открытию купального сезона. При этом стоит отметить, что приморцы зачастую купаются в местах, не предназначенных для этого, да и вода во многих местах, еще не прогрелась. Без трагедий, к сожалению, не обошлось.

Как стало известно корреспонденту «КП-Владивосток», очередной жертвой стихии стал житель Приморья, решивший искупаться в техническом карьере, расположенном в поселке Таежный, неподалеку от СНТ «Родничок». ЧП в Надеждинском районе произошло среди бела дня. К поискам отдыхающего привлекли спасателей. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, тело мужчины обнаружили 12 июня около 12:30.

Напомним, угольный карьер ежедневно привлекает десятки туристов. Из-за воды изумрудного цвета, заброшенный технический котлован стал местом притяжения. При этом люди не только приезжают на фотосессии или пикники, но еще и купаются. Хотя вода в искусственном водоеме не проточная, качество ее давно никто не проверял, да и уровень радиации тоже. По словам местных жителей, глубина практически повсеместно около трех метров, так как в разрез поступают грунтовые воды.

Отметим, что «Комсомолке» стало известно о гибели еще одного отдыхающего. Мужчина в возрасте стал тонуть на реке Тигровая, недалеко от Казанки. Попасть человеку в беде попытались отдыхающие и медики, однако спасти приморца не удалось.

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