Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего Гены из Владивостока

Мальчик пропал 13 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летний Геннадий из Владивостока пропал 13 июня 2021 года. Примерно в 4 часа дня он ушел из дома, который расположен по адресу: улица Борисенко, 72, и не вернулся. О его местонахождении никому ничего не было известно. Родные забрили тревогу из-за пропали подростка и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию про Гену в сети, указав его приметы.

- На вид 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы. В день пропажи был одет в серую мастерку с капюшоном, серую футболку с изображением волков, темные спортивные штаны, белух кепку, - сообщают активисты.

И вот волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшего Гены завершены. К счастью, повод для этого радостный, мальчика нашли живым и невредимым. Поисковики благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.