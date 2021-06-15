Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток15 июня 2021 0:54

Завершены поиски без вести пропавшего 14-летнего Гены из Владивостока

Мальчик просто ушел из дома и не вернулся
Кристина ГРИНКристина ГРИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик пропал 13 июня.

Мальчик пропал 13 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летний Геннадий из Владивостока пропал 13 июня 2021 года. Примерно в 4 часа дня он ушел из дома, который расположен по адресу: улица Борисенко, 72, и не вернулся. О его местонахождении никому ничего не было известно. Родные забрили тревогу из-за пропали подростка и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию про Гену в сети, указав его приметы.

- На вид 14-15 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы. В день пропажи был одет в серую мастерку с капюшоном, серую футболку с изображением волков, темные спортивные штаны, белух кепку, - сообщают активисты.

И вот волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшего Гены завершены. К счастью, повод для этого радостный, мальчика нашли живым и невредимым. Поисковики благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.