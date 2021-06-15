«Ты зачем парня моего увел, козел?»: гневное любовное послание, оставленное на машине, обсуждают приморцы

Снимок вызвал бурный резонанс среди пользователей сети. Фото: instagram/nhk__24

Занятное сообщение появилось на просторах социальных сетей. Автор утверждает, что события случились во Владивостоке. Пост с фотографией чьей-то машины уже вызвал бурный резонанс среди приморцев, и тому есть вполне логическое объяснение. На снимке машина, обезображенная сомнительной надписью. Неизвестный оставил водителю гневное послание. Белым по темному там написано: «Ты зачем увел моего парня, козел?». Кратко. Лаконично. Но как эффектно.

Десятки пользователей интернета принялись комментировать снимок. Люди пытались понять: речь, действительно о человеке нетрадиционной сексуальной ориентации или это всего лишь шутка. Среди версий была еще одна: что так водителю машины незнакомцы отомстили за неправильную парковку.

Как именно было дело – неизвестно. Надеемся, что надпись не принесла владельцу авто больших неприятностей.