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Владивосток15 июня 2021 2:10

«Обращаюсь к мамочкам, чьим дочерям от 5 лет»: приморцев предупреждают о маньяке, который до сих пор на свободе

Женщина рассказала о том, как ей удалось отбиться от злодея
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Женщина боится, что от рук человека со шрамом на лице может пострадать ребенок.

Женщина боится, что от рук человека со шрамом на лице может пострадать ребенок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тревожное сообщение появилось на просторах интернета. Автор пост – жительница Артема, которая крайне обеспокоена безопасностью в городе. Тем более, что, по ее словам, она лицом к лицу столкнулась с маньяком.

- Хочу обратиться ко всем жителям улиц Ватутина, Счастливой и близлежащих домов, особенно к мамочкам, чьим дочерям от 5 лет и выше. Предположительно на Счастливой улице живет один «человек», особые приметы: синий грязный спортивный костюм, на лице шрам. Данный персонаж напал на меня, когда я гуляла с ребенком (ребенку 8 месяцев) и собаками, а также занимался непотребствами возле детского сада №2. Суть в том, что он решил, что может распускать руки, и ему за это ничего не будет. Ладно я бы от него отбилась, потому что, защищая ребенка, не думаешь ни о чем, лишь бы он был в порядке, а если бы это была маленькая девочка, которая попадется ему под руку, тогда что? – написала женщина в сети.

Приморцы были крайне встревожены таким сообщением. К счастью, в сети появились сведения о том, что девушка уже написала заявление в полицию. Теперь они будут разбираться с маньяком.