Полезные каникулы. Больше 80 пришкольных лагерей отвечают за классный отдых детей во Владивостоке

А вы ходили в пришкольный лагерь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – время пришкольных лагерей. Во Владивостоке, как сообщают в пресс-службе мэрии, в этом сезоне всего 87 учреждений оставили свои двери открытыми для детей. Например, на базе школы №33 организовали лагерь «Солнышко». Здесь утро начинается с хорошего настроения. Сперва ученикам измеряют температуру, затем все дружно идут на зарядку. Куда – зависит от погоды. Если солнечно – все бегом на стадион, дожди – все занятия проводятся в просторной рекреации. Как правильно выполнять все упражнения показывает учитель физкультуры, по совместительству – воспитатель спортивного отряда.

- В школе во время учебного года организованы занятия по дзюдо, - рассказывает Александр Ефремкин. - По желанию родителей некоторые ребята из секции приходят в пришкольный лагерь. День нашего спортивного отряда насыщен не только событиями и мероприятиями, но и тренировками. Конечно, это лучше, чем дома сидеть за компьютером. Тренировочный процесс не прекращается.

Стоит отметить, что спортивные занятия сопровождаются еще и минутками здоровья. Тематика у всех разная, но все минутки однозначно полезны. Вместе с тем в лагерях проводятся полезные завтраки и обеды. У каждого ученика есть возможность примерить роль повара: надеть фартук, колпачок и помочь накрыть на стол.

- На обед - суп, картошка с рыбой, чай и компот, вкусно и каждый раз новые блюда, много фруктов и овощей, - хвастается третьеклассница Полина Рыкова, добавляя, что знает все о правильной сервировке стола.

- Качество бесплатного питания в школе и пришкольном лагере с каждым годом улучшается, меню становится более разнообразным, блюда готовятся с душой, - соглашается директор образовательного учреждения Лариса Никифорова. - Сервировка на высшем уровне, мы стараемся приучать ребят к эстетике питания. Замечено, что дети съедают всё с аппетитом - в столовой стоит тишина, только ложками стучат! Кроме того, за качеством питания установлен родительский контроль.

Более того, ребят не ограничивают в выездах. Воспитанники посещают театры, кинотеатры , музеи и библиотеки. В программе развлечений у школьников есть даже парк «Белый лев», Музей города, «театры ТОФ, молодежи и кукол. Малыши до сих пор делятся своими эмоциями после постановки «Пеппи длинный чулок» и развлекательной программы «Химическое шоу».

- Мы постоянно куда-то едем, это круто, прекрасно! - отзывается о лагере первоклассница Снежанна. - Играем в подвижные игры.

- Особенно понравилась поездка к кроликам в зоопарк, я их кормил капустой и сеном, - добавляет Ярослав Попов.

- Первая неделя в пришкольном лагере - адаптационная, - делится воспитатель отряда, учитель начальных классов Галина Коршунова. - Мы проговариваем с детьми все важные организационные моменты - правила поведения в общественном транспорте, в культурных учреждениях, на дорогах. В программе не только развлекательные, но и познавательные, культурно-массовые, спортивные мероприятия: это профилактические беседы о здоровье и безопасности, спортивные соревнования, конкурсы рисунков на асфальте, викторины. Мы провели эвакуацию - на умение организованно и без паники покинуть здание школы, что всегда актуально.

Из-за такой насыщенной и интересной программы день пролетает очень быстро, а многие школьники просто не хотят покидать лагерь. Стоит отметить, что популярность лагерей растет с каждым годом все больше и больше.

- Для более спокойных детей мы приобрели много настольных игр, придумали дополнительные творческие задания, - говорит начальник лагеря Виктория Викторенко. – Ничего страшного, если ребёнок больше любит рисовать, чем бегать. Из рисунков и поделок организуем выставки, победителей награждаем призами. В свободное время они не сидят, не скучают. Воспитатели лагеря «Солнышко» стараются каждому ребёнку подобрать занятие по душе.

Например, по словам Ларисы Никифоровой, директора школы №33, лагерь стал настолько популярен, что они обратились в управление образования, запросив дополнительные места.

- Не все родители могут приобрести ребенку путевку в загородный лагерь, - акцентирует директор школы. - Пришкольный лагерь является хорошей альтернативой. Это территория активной жизни. Воспитатели создали для детей атмосферу уюта, гармонии, красоты. У каждого ребенка, отряда и даже целой смены могут быть свои направления. Мероприятия развивают ум, расширяют кругозор, учат постигать тайны. Преподаватели используются инновационные подходы в их организации и проведении. Особой популярностью пользуются квесты. В этой форме мы успешно провели и патриотический праздник - День России.

Всего в этом году во Владивостоке в пришкольных лагерях отдохнут 10 тысяч детей. По словам Людмилы Сухоленцевой, начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования, школьники не только развлекаются, но и проводят время с пользой.