В разрушающемся историческом здании во Владивостоке после ЧП сделают ремонт

Специалисты решают вопрос с ремонтом здания. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке из-за частичного обрушения штукатурки на Светланской, 205, решается вопрос о срочном ремонте исторического здания. Специалисты управления содержания жилого фонда администрации города выехали на место. Опасный участок огородили сигнальной лентой.

Напомним, 15 июня в здании, построенном в 1930-е годы и признанным объектом культурного наследия России, обвалилась часть фасада. Обломки рухнули вниз, рядом с припаркованным авто, к счастью, обошлось без пострадавших.

– Вопрос ремонта решается, совместно с управляющей организацией прорабатываем различные варианты, – прокомментировали сотрудники управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

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