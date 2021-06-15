Омон накрыл наркопритон: жительница Приморья и ее любовь к мефедрону погубили ее и сына

Семья предоставляла свою квартиру наркоманам за дозу. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске один из бараков на Краснознаменной оказался с секретом. За дверями одной из квартир скрывался настоящий наркопритон. А хозяйкой заведения была дамочка с внушительным жизненным опытом. 48-летняя женщина нигде не работала, зато успела посидеть на скамье подсудимых. Больше 20 лет она страдает от наркозависимости. В своей квартире она собирала собратьев по несчастью, чтобы вместе дружно употреблять запрещенку. В итоге в квартире нашли стеклянные колбы, полимерные трубки, пакеты, свертки из фольги со следами наркотиков. Экспертиза установила, что речь о N-метилэфедроне.

- В отделе полиции женщина призналась, что предоставляла свое жилье наркозависимым лицам для употребления синтетических и других видов наркотиков. В качестве вознаграждения она получала от посетителей притона дозу наркотиков, которую употребляла в общей компании наркозависимых граждан совместно со своим 23-летним сыном, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении матери и сына уже возбудили уголовное дело за организацию наркопритона. Теперь семье грозит до 4 лет лишения свободы.