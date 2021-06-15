В Приморье запретят ловить крабов

За вылов краба грозит штраф. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В краевом агентстве по рыболовству сообщили, что запасы синего и камчатского крабов истощаются, поэтому Минсельхоз России установил запрет на их добычу в Приморском крае с 20 июня 2021 по 31 декабря 2022 года. Исключение составит вылов крабов в научно-исследовательских и контрольных целях.

– Необходимо обратить внимание на то, что запрет распространяется на любительское рыболовство, а также ловлю крабов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, – подчеркнули в ведомстве.

Браконьерам будет грозить административная ответственность с конфискацией судна, также им придется выплатить за каждого краба по 7 184 рубля.

Напоминаем, что с 1 июня по 31 июля и с 1 ноября по 1 мая также действует запрет на любительскую ловлю колючего и четырехугольного волосатого краба, а также крабов-стригунов.

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