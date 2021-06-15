Наркомания сгубила врача из Приморья

Невролога уволили из больницы и обязали выплатить деньги за неотработанный срок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весьма необычная история произошла в Приморье. Врач-невролог не только лишился работы из-за наркозависимости, но и остался должен государству за неоправданные надежды и невыполненные по договору обязательства. Как сообщает портал «Золотой мост», медик пытался обжаловать решение руководства больницы в трех инстанциях, но проиграл и теперь обязан выплатить деньги в краевой бюджет.

В декабре 2018 года врач-невролог из Ольгинской центральной районной больницы получил разовую компенсационную выплату из краевого бюджета в миллион рублей. Он, как лицо, переехавшее трудиться в поселок городского типа, по договору должен был работать там не менее пяти лет. По закону, если врач прекращает сотрудничество с больницей до окончания этого срока, ему предстоит вернуть в краевой бюджет деньги, рассчитанные пропорционально неотработанному сроку.

Уже в июле 2019 года специалиста уволили. Причина проста – у доктора стоял диагноз «наркомания», что руководство больницы и представители министерства здравоохранения посчитали серьезным препятствием для трудов по заветам Гиппократа. От врача также потребовали возместить в краевой бюджет 845 тысяч рублей за неотработанный период.

Врач с таким поворотом не согласился и подал в суд. В заявлении он отметил, что руководство ЦРБ о диагнозе знало и это не было препятствием для трудоустройства. Однако решение об увольнении приняли именно на основании этого диагноза. Районный суд, Приморский краевой суд и Девятый кассационный суд общей юрисдикции возмущения молодого врача не разделили и оставили решение руководства больницы и краевого министерства здравоохранения в силе.

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