Девочки хотят в Красноярск. Полиция Приморья 4 дня искала школьниц, которые ради путешествия в Сибирь сбежали из дома

Девочек нашли во Владивостоке, куда они добрались на попутках. Фото: Андрей КАРА

В начале месяца в сети появилась информация о том, что пропали две школьницы из поселка Славянка. Информация о том, что 12 и 13-летние девочки ушли из дома и не вернулась, поступила к волонтерам «Примпоиска». Искали девочек не только активисты, но и сотрудники полиции. К операции «найти школьниц» подключились наружные наряды МВД, участковые, инспекторы ПДН и сотрудники уголовного розыска. Они обходили все дворы, улицы, подвалы, заброшенные постройки. Но все это никаких результатов не дало, все тщетно. Девочки словно сквозь землю провалились.

Вместе с тем, телефоны дежурной части буквально обрывались от такого количества звонков. Местные жители спешили рассказать полиции о том, что видели девочек то в одном уголке Приморья, то в другом. Все сообщение пришлось проверять. Большая часть оказалась не имеющей никакого отношения к школьницам из Славянки. Но вот потом появились реальные зацепки. Все больше людей говорили о том, что видели беглянок во Владивостоке. Как оказалось, девочки приходили ночевать в подъезд многоквартирного дома на улице Набережная.

- Во Владивостоке сотрудники полиции и волонтеры разыскали несовершеннолетних жительниц Хасанского района, самовольно покинувших места жительства и отправившихся путешествовать, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.- Детей передали родителям. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что путешественницы состоят на профилактическом учете в ПДН, а до Владивостока они добрались на попутках. Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь родителей девочек к административной ответственности.

- По предварительной информации, девочки намеревались покинуть пределы Приморского края и отправиться в Красноярск, в гости к приятелю. Только слаженные действия полиции и волонтеров уберегли школьниц от опасности, - добавила Ирина Сырова.