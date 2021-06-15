«Мать плохому не научит»: позор жительницы Приморья и ее дочки попал на видео

Окажутся ли потом дамы фигурантами уголовного дела - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Вот уж, действительно, неприятная ситуация. Жертвой своих же пороков стала жительница Уссурийска. Мало того, что она решилась на «дерзкое преступление», так еще и взяла в соучастники, как сообщает автор поста, свою дочь.

- 13 июня 23:45, Пушкина, 23. Тетенька учит свою дочь выкапывать цветы в соседних двора. Кто узнает дам, передайте им, пожалуйста, чужое брать нельзя, - пишет автор поста в сети.

Все бы ничего, если бы «воровайки» - так прозвали дам в сети, не стали героями немого фильма прямо во время преступления. Видео уже набрало больше 10 тысяч просмотров в интернете. Многие приморцы просто не смогли пройти мимо такого кино и принялись писать глумливые комментарии. «Мать плохому не научит», «деревня в город приехала», «позор», «что за группа воровайки» - пишут в сети. Чем именно закончится история - покажет время.