«Стреляли в упор». Жительница Приморья просит о помощи для раненного из огнестрела коня

Кто именно подстрелил коня - неизвестно. Фото: instagram/dpskontrol_125rus

Сообщение о случившемся появилось в сети меньше часа назад. Встревоженная жительница Приморья обратилась в интернет за помощью, так как в беде оказался ее конь, она просто не знает, что делать и как спасти животное.

- Сегодня ночью подстрелили коня, вет.клиники отказывают или не отвечают. Может, есть среди подписчиков ветеринары, которые могут помочь, - пишет автор поста из Владивостока.

Снимки раненного коня вызвали бурный резонанс среди пользователей сети. Десятки людей принялись писать комментарии под фотографиями окровавленного животного. Каждый пытался помочь, советуя ветеринаров, которые примут пациента и смогут вручить его.

Информации о том, кто именно пошел на такой поступок и ранил коня, пока нет. «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.