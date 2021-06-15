Во Владивостоке с опережением срока ремонтируют улицу Окатовую

На участке скоро появится новый асфальт. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт, который стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году в краевой столице новый облик получат сразу семь улиц, работа на некоторых участках идет с опережением сроков.

На шести объектах работа уже кипит во всю, речь идет об Окатовой, Ладыгина, Харьковской, Бородинской, Посьетской и Ватутина, седьмую – улицу Адмирала Захарова – отремонтируют после прокладки теплосетей.

– На улице Окатовой подрядчик провел необходимые подготовительные работы и уже приступил к укладке первого, выравнивающего слоя асфальта. После этого будут установлены и подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций. В завершение работ на проезжей части уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, –рассказал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

На Окатовой работы идут с опережением. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, в участок на Окатовой входит благоустройство от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой. Так, в районе кольца уже оборудован остановочный карман для автобусов, уже заасфальтированы пешеходные дорожки, на которых скоро закончится монтаж тактильной плитки. Также на участке планируется установить металлические ограждения, отделяющие проезжую часть от зоны для пешеходов.

Ежедневно за ходом работ следят специалисты администрации Владивостока. В проверках также участвуют общественные наблюдатели. Очередной рейд с участием общественников состоялся во вторник, 15 июня.

– Регулярно проводим совместные объезды с представителями городского управления дорог и благоустройства. Сегодня, к примеру, указали на замечания на улицах Посьетской и Бородинской. Недочеты устраняются подрядчиком сразу. Есть у нас и предложения, требующие более комплексного подхода. В данном случае речь о масштабных мероприятиях – обустройстве новых парковочных пространств, переносе тротуаров и т. д. Такие мероприятия специалисты городской администрации учитывают и вносят в программы на следующие годы, – рассказал общественник.

Наблюдатели следят за ходом работ. Фото: Администрация Владивостока

По словам опытных общественных наблюдателей, которые уже не первый год контролируют работу подрядчиков, в первую очередь рабочие новый асфальт укладывают на тротуарах, а после этого приступают к благоустройству на дорогах. Стоит отметить, что в рамках комплексного ремонта помимо нового покрытия на улицах починят лестницы и подпорные стены, сети коммуникаций, а также оборудуют остановки и установят шесть светофорных объектов, более 400 новых знаков, около трех километров леерного пешеходного ограждения.

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