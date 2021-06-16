Похолодание, местами морось и туман. Синоптики уточнили, чего ждать от погоды в Приморье

На побережье обещают туман. Фото: Милана СОКОЛ

16 июня Приморье находится в поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков, но жара, которая стояла в праздничные выходные, сменилась более холодной погодой. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», на побережье местами морось и туман. Будет дуть ветер южный умеренный. Температура воздуха от +12 до +28°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. В городе ожидается ветер юго-восточный умеренный. Столбики термометров поднимутся +13...+15°C.

В Уссурийске в среду переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Воздух прогреется до +19...+21°C.

В Находке в середине недели переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В городе будет +15...+17°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +15°C.

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