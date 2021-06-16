«Крупные c длинными хвостами, нескольких ужалили»: об опасности в воде предупредили приморцев

Об опасности в море рассказали отдыхающие. Фото: Милана СОКОЛ

С приходом тепла и по мере прогревания воды появились медузы. О жалящих представителях морской фауны в сети рассказали отдыхающие в районе полуострова Де-Фриз. По словам приморцев, купаться стало небезопасно.

Пострадавших оказалось несколько. Фото: www.instagram.com/nadega.inform.

Жара, установившаяся во время затяжных праздничных выходных, благоприятно повлияла на появление медуз ближе к берегу. Определить с точностью вид морских обитателей очевидцы не смогли. По словам приморцев, на крестовиков попавшиеся особи не похожи, но жалят знатно. Поэтому отдыхающие поспешили предупредить об опасности жителей края, предоставив в подтверждение фото и видео.

«Что же так рано то?! Всегда ближе к августу были», «Крупные c длинным хвостом, жалятся», «Как там вообще купаться можно?», – высказываются в сети приморцы.

Последствия встречи с медузой. Фото: www.instagram.com/nadega.inform.

Стоит отметить, что при укусе медузы необходимо выпить антигистаминный препарат, чтобы избежать аллергического шока. Место контакта нужно промыть чистой, желательно теплой водой, чтобы смыть токсическое вещество, при его наличии. Нельзя трогать рану, а вот лед к воспаленному участку кожи приложить рекомендуют. Специалисты советуют для перестраховки обращаться в медучреждения, особенно, учитывая, что в крае есть весьма опасные виды медуз.

– Не жалили такие еще меня, а вот крестовики хорошо покусали четыре года назад. Три дня ломало, скорая раз пять приезжала, думал умру, – поделился в интернете один из местных жителей.

Медузы появились в окрестностях Владивостока. Фото: www.instagram.com/nadega.inform.

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