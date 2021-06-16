Дружба до «уголовки» довела: житель Спасска дорого заплатит за медвежью услугу

Чем закончится история с попыткой помочь другу - покажет время. Фото: Александр БОЙКО

Двое приятелей решили прокатиться по ночным дорогам Спасска-Дальнего. Только вот они забыли, что пьяными это делать нельзя. В итоге ситуация обернулась уголовным делом. Их сперва остановил сотрудник ГИБДД, который объяснил, что водитель нарушает закон. Пассажир, пребывая в полной уверенности, что деньги решат эту проблему, предложил служителю закона взятку в размере 30 тысяч рублей. Сотрудник ГИБДД таких порывов не оценил.

- Он отказался принять взятку и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю.

Иронично, что штраф за вождение в нетрезвом виде составляет как раз 30 тысяч рублей. Сейчас водителю придется выплатить эти деньги и лишиться водительских прав на 1,5-2 года. А вот за взятку наказание полагается более суровое - штраф до 1,5 миллиона рублей или тюремное заключение сроком до 8 лет. Обстоятельства произошедшего еще уточняются.