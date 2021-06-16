В Приморье ищут девочку-подростка с татуировками и пирсингом

Фото: instagram.com/primpoisk25.

В Приморье пропал подросток. Об этом сообщает аккаунт «Примпоиск» в Инстаграм.

Известно, что 15-летняя Маргарита Рослова родом из Большого Камня. Еще в пятницу, 11 июня, около 17:00 часов девочка ушла из дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

По данным сообщества «Примпоиск», рост девочки 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы рыжие, глаза карие. Из особых примет: татуировка с изображением мультипликационного героя на левой руке и пирсинг на языке. Во что была одета школьница, волонтеры, к сожалению, не знают.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, убедительно просят позвонить по телефонам:

8 (42335) 5-36-68 – МОМВД России «Большекаменский» или 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 902 488 56 56 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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