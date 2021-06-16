Сначала нашли супругу: стали известны подробности трагедии на Ханке

Людей искали на суше, в воде и с воздуха. Фото: СУ СК по ПК/ пресс-служба УМВД по ПК.

Настоящая трагедия разыгралась на самом крупном озере Приморья – на Ханке. Здесь спустя почти неделю после исчезновения нашли тела молодых супругов. 42-летний житель поселка Новый Андрей и его 31-летняя супруга Кристина вместе с 3-летним сынишкой Демидом отправились на отдых, однако поездка на природу закончилась крайне печально.

Как выяснил корреспондент «КП-Владивосток», сегодня утром, 16 июня, спасатели обнаружили тела туристов. Акваторию на лодке прочесывали четыре сотрудника МЧС Владивостокского спасательного отряда. Первой обнаружили Кристину, около 11:25 по местному времени. Без признаков жизни она лежала на небольшом островке намывной отмели. Понимая, что поблизости может быть и Андрей, специалисты сузили район поисков. К сожалению, глава семейства тоже погиб. Его обнаружили на другом кусочке отмели. Стоит отметить, что оба участка находятся в достаточном отдалении от основных берегов, возможно, именно поэтому, супругов искали довольно долго.

Напомним, лагерь семьи находился на берегу неподалеку от села Троицкое. Жители Ханкайского района забили тревогу, заметив, что люди исчезли 10 июня. При этом их личные вещи лежали на улице, палатки были открыты, машина тоже. Словно туристы отошли ненадолго или покидали место в спешке. Благодаря неравнодушию местных, в срочном порядке начались поиски. И именно это спасло жизнь маленькому Демиду.

Трехлетнего сына пары нашли лежащим лицом в песок с переохлаждением. Рядом с ребенком стояла резиновая лодка с оторванным мотором. Мальчика обнаружили в семи километрах от лагеря. Малыша доставили в больницу, он уже пошел на поправку, сейчас за ним присматривает бабушка.

Поиски его родителей велись до сегодняшнего дня. К сожалению, без трагедии не обошлось. Следователи считают, что Андрей упал в воду, когда лодка шла по волнам, а Кристина попыталась спасти мужа. По факту ЧП уже назначен ряд экспертиз и возбуждено уголовное дело.

«Комсомольская правда» приносит глубочайшие соболезнования близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пошел на поправку: малыша, родители которого пропали на озере Ханка в Приморье, готовят к выписке

О состоянии мальчика рассказали врачи, поиски его семьи пока не дали результатов (подробнее...)

Лежал лицом в песок: малыш, чьи родители пропали на озере Ханка в Приморье, сейчас находится в больнице

Специалистам удалось найти бабушку спасенного мальчика, которая уже приехала к ребенку (подробнее...)

Больше материалов читайте по теме: ТРАГЕДИЯ НА ХАНКЕ