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Владивосток16 июня 2021 8:53

Ругань из-за водительского окна. Приморцы любят позлиться за рулем

Чаще всего автолюбителей раздражают другие водители
Дарья НАУМЕЦ
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Совсем мало жителей края сохраняют спокойствие во время вождения.

Совсем мало жителей края сохраняют спокойствие во время вождения.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Приморские водители любят поругаться за рулем. Автомобильный сайт Дром решил исследовать эту животрепещущую тему и поделиться результатами с общественностью, сообщает «Комсомолка».

Согласно опросу, 89% автолюбителей ругаются за рулем. 65% респондентов заявили, что они недовольны вождением других водителей. Треть заявила, что причиной вспышек раздражения становится поведение на дороге автобусников и таксистов. Еще столько же опрошенных злятся на дорожные службы. Приморцы-водители в 29% случаев ругаются на пешеходов, в 21% – на мотоциклистов и в 15% – на велосипедистов. Грузовики стали источником недовольства 19% участников опроса. А на сотрудников ГИБДД ругаются всего в 14% случаях.

И только 11% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.

В среднем по всей России результаты очень даже похожи – 89% ругаются за рулем, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.

Опрос делался с 21 по 31 мая 2021 года среди пользователей сайта Дром, ответами поделились 11 135 человек.