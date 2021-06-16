Бывший мэр Владивостока пошел на поправку после аварии

Бывший глава Владивостока уже готовится к новым соревнованиям. Фото: www.instagram.com/ovgumenyuk.

Экс-глава администрации Владивостока, который получил травмы при столкновении на картинговой трассе, уже пошел на поправку. Небольшое ДТП не помешало бывшему мэру во всю готовиться к новым соревнованиям. О своем самочувствии Олег Гуменюк рассказал на личном страничке в «Инстаграме».

– Начал восстанавливаться после травмы, результаты устраивают, но знаю, что могу показать лучшее время! Усиленно готовлюсь к кубку ДВФО, который состоится на PrimRing в ближайшую субботу 19 июня в 11:30. Приглашаю всех на это спортивное событие, берите с собой семью, друзей! Будет интересно, – заверил экс-мэр.

Напомним, Олег Гуменюк участвует в тренировках и соревнованиях на собственной технике в самом скоростном классе картов – KZ. В прошлый раз бывший градоначальник повредил руку и даже отправился в больницу после ЧП, к счастью, обошлось без серьезных травм. Стоит отметить, что мэр, ушедший в отставку по «собственному» после визита во Владивосток Юрия Трутнева, также активно занимается мотоспортом. Экс-чиновник регулярно участвует в краевых соревнованиях вместе с сыновьями, часто занимая призовые места.

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