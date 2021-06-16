«Россети ФСК ЕЭС» направит 1,29 млрд рублей на модернизацию крупнейшего центра питания Приморского энергокольца

Фото: «Россети ФСК ЕЭС»

Началась реконструкция подстанции 500 кВ «Дальневосточная», которая отвечает за выдачу мощности Приморской ГРЭС и электроснабжение южных районов Приморского края. На объекте будут внедрены новые микропроцессорные защиты, обновлено оборудование открытых распределительных устройств 220 кВ и 500 кВ. Это позволит повысить надежность центра питания и ключевого энерготранзита региона – линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная».

Основные преобразования коснутся открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ. В шести ячейках будет установлено новое оборудование, включая высоконадежные элегазовые выключатели. Кроме того, будут смонтированы новые цельнометаллические порталы – крупные несущие конструкции, которые являются основой ОРУ. Для размещения вторичных систем построят модульное здание релейных панелей.

На ОРУ 500 кВ установят современные трансформаторы тока и напряжения, шинные опоры и разъединители – в общей сложности 60 единиц оборудования.

Также будут обновлены релейные защиты автотрансформаторов, ячеек и линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная», заходящей на подстанцию. Вместо устаревших электромеханических устройств будут внедрены микропроцессорные комплексы российского производства, которые позволят реализовать ряд дополнительных функций (регистрация нарушений, способность к дальнему резервированию и др.)

Работы будут проводиться в условиях действующего объекта без снижения надежности энергоснабжения потребителей. Завершение реконструкции планируется в 2025 году.

Мощность подстанции 500 кВ «Дальневосточная» составляет 1002 МВА.