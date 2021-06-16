«Говорят, девушке руку оторвало»: в Приморье случилось серьезное ДТП

Сильный удар покорежил автомобили. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария с шестью пострадавшими случилась в районе Смоляниново Шкотовского района. Детали произошедшего уточняются.

Из Артема в сторону Находки ехала машина марки Toyota Hilux Surf, водитель пошел на обгон, но при выезде на соседнюю полосу столкнулся с авто марки Toyota Land Cruiser Prado. Сильный удар покорежил автомобили, из-за столкновения пострадали шесть человек: водители и пассажиры обоих машин.

В социальных сетях очевидцы пишут, что одной из пострадавших девушек оторвало руку.

На месте происшествия работает бригада медиков, реанимация, а также МЧС. Подробности жуткой аварии выясняются.

ДТП также стало причиной пробки на этом участке дороги.