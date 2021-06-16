Строители нового ЖК во Владивостоке уничтожили только недавно обустроенный тротуар

Момент уничтожения тротуара попал на видео. Фото: предоставлено очевидцами

Жители микрорайона Зеленый угол во Владивостоке бьют тревогу. Совсем недавно, буквально в прошлом году, единственную дорогу к их домам от улицы Нейбута наконец заасфальтировали, обустроили тротуар, но тяжелая техника с соседней стройки уничтожает ее на глазах. Причем, в буквальном смысле.

Вечером 16 июня местные жители сняли на камеру, как на их дорогу выехал грузовик с прицепом, на котором стоял экскаватор. Водитель не вписался в поворот и выехал на тротуар, и тротуара не стало. Он просто превратился в гармошку. Грузовик же спокойно поехал дальше.

Некоторые жители уже связались с представителем застройщика ЖК «Южный» и утверждают, что те обещали все починить. Правда, стройка там только-только началась. И совершенно очевидно, что это не последняя тяжелая техника, которая тут проедет. Что еще они сломают, и повезет ли в следующий раз снять это на видеорегистратор? Да и понятно, что если на тротуаре не осталось живого места, то и самой дороге явно соседство со стройкой не идет на пользу.

Кстати, речь идет про ту самую стройку, ради которой на Нейбута вырубили несколько тысяч деревьев. Причем под топор попали даже краснокнижные деревья, причем, если бы не вмешались местные жители, никто бы этого даже не заметил. Лишь после того, как жители Нейбута вышли на митинг, на место приехали чиновники из Росприроднадзора, стройку приостановили, даже возбудили уголовное дело. Однако вскоре застройщик «уладил» свои проблемы с чиновниками, поставил высокий забор, чтобы местные ему не мешали, и продолжил вырубку, а за тем и вовсе снес часть сопки. Тут хотят построить сразу семь многоэтажек.

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