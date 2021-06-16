Не дай наркотикам сломать твою жизнь
Вред от наркотиков:
- Страдают память, внимание, мышление. Теряется разум. Человек становится лжив, эгоистичен, озлоблен и безволен. Кроме наркотика, его ничего не интересует. Наркотический яд травит все органы человеческого организма.
- Качество жизни наркозависимого и его близких резко ухудшается.
- ВИЧ, гепатиты В и С, заболевания, передающиеся половым путем, - постоянные спутники наркомании.
- Наркотик разрушает семью, у наркомана исчезают друзья.
- Наркотик ведет к смерти. Не пробуйте наркотик!