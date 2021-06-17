Экстрим на новом уровне. Обновленный скейт-парк Владивостока вновь встречает любителей спорта и активного отдыха

Фото: Евгений Кулешов

И.о. главы Владивостока Константин Шестаков в минувшие выходные приехал на территорию городского Дворца детского творчества, чтобы лично поздравить всех любителей экстремальных видов спорта с замечательным событием - открытием обновленного скейт-парка. Теперь здесь, на самой обустроенной площадке города, вновь движение, музыка и радостные голоса действующих и будущих спортсменов.

Эту площадку (Океанский проспект, 43), к счастью, она не единственная, в городе знают очень хорошо. Здесь проходят не только тренировки, но и официальные соревнования. Да и просто здесь любит проводить время молодежь. Деньги на ремонт площадки выделили из городского бюджета.

На открытии парка и. о. главы города вручил представителям федерации скейтбординга благодарности администрации Владивостока за вклад в развитие спорта. А также пообещал молодым горожанам, что данный ремонт - только первый шаг.

«Совместно с федерацией скейтбординга Приморского края мы постарались сделать для вас хорошую площадку, - сказал Константин Шестаков. - Однако совершенно точно - для Владивостока одного такого парка мало. Будем ставить себе задачу - изыскать средства на будущий год. С удовольствием смотрю на ваше мастерство, ребята! Наш город достоин больших хороших парков для экстремальных видов спорта».

Скейт-парк на территории Дворца детского творчества открылся в 2011 году. Как рассказала председатель федерации скейтбординга Приморского края Вероника Марнова, со временем оборудование износилось, а текущий ремонт ситуацию не спасал. Поэтому такого ремонта ждали с особенным трепетом.

Парк открыли в 2011 году, и с тех пор проводили только текущий ремонт. Фото: Евгений Кулешов

Здесь появились такие элементы, как большая «стрит-плаза», «пирамида», две «разгонки» и зона для флэта. Фигуры выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием. Новая «стрит-плаза» соответствует стандартам для дисциплины «скейтбординг-улица» - это позволит проводить в парке соревнования.

К слову, скейтбординг включен в программу летних Олимпийских игр, что выводит этот вид спорта на совершенно новый уровень.