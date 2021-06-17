Взорвалась и загорелась: во Владивостоке автомобиль оказался объят пламенем посреди оживленной трассы

Автомобиль загорелся посреди дороги. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл во время движения загорелась машина. По словам очевидцев, сначала слышен был громкий хлопок, после чего авто оказалось объято огнем. К счастью, экипажу удалось вовремя выскочить.

Происшествие случилось при движение по объездной со стороны Седанки, недалеко от съезда на Снеговую падь. Subaru Impreza находилась в крайне левой полосе, водитель не успел отогнать автомобиль на обочину, поэтому проезд оказался заблокирован. В считанные минуты собралась внушительная пробка.

Очевидцы поделились видео горящей машины в 20:30. Что именно стало причиной пожара – пока неизвестно, но главное, что люди не пострадали. Автомобиль буквально выгорел дотла на глазах у хозяев.

– Мимо проезжали, когда машина только начинала гореть, видно, что новая. Очень жалко, хозяева стояли в сторонке с собачкой, – поделилась в сети одна из свидетельниц.

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