«Может быть родители узнают своих героев?» Юных приморцев застукали за постыдным поступком

Мальчики забрали чужую вещь из подъезда. Фото: принтскрин видео.

Камера уличного наблюдения в Находке засняла школьников, которые, как уверяет пострадавшие, решили завладеть чужим. Дружная компания зашла в подъезд многоэтажке и вернулась оттуда с наживой – самокатом другого ребенка.

– Опубликуйте пожалуйста видео, может быть родители узнают своих героев, которые 15.06 по адресу Постышева, 2/21, украли самокат, – рассказали в сети пострадавшие.

Возможно, что благодаря видео и огласке в интернете удастся найти пропавшую вещь и ребят, воспитание у которых явно хромает.

– Заявление в полицию надо писать, пусть работу с родителями проведут, – уверены некоторые приморцы.

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