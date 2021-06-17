Уволиться нельзя сохранить зарплату: деньги оказались для приморцев важнее рабочего места

Больше трети опрошенных готовы потерять в деньгах, но остаться с источником дохода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти половина жителей Приморья не собираются соглашаться на снижение их зарплату ради сохранения своего рабочего места. Сервис HeadHunter опросил дальневосточников, которые ищут работу.

В Приморье 46% соискателей не готовы снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место.

При этом 35% приморцев готовы уступить, лишь бы остаться на своей должности или же найти новую.

Остальные, а это 19% опрошенных, не смогли определиться.

– Почти половина соискателей региона не намерены соглашаться на меньшую зарплату. Это говорит о том, что жители Приморского края не опасаются серьезных проблем с трудоустройством. По итогам мая средняя ожидаемая зарплата в Приморском крае составила 57,7 тысячи рублей – это на 16% выше, чем в целом по стране, – прокомментировала представитель сервиса Елена Волкова.