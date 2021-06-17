Дороги Владивостока осветят ярче, а в стальных районах свет приглушат, чтобы не мешал спать

В дальнейшем опыт ГЧП во Владивостоке будут развивать Фото: Сергей БАЛАНОВ

И.о. главы Владивостока Константин Шестаков провел 16 июня совещание по проблемам освещенности города. В ближайшее время в городе предстоит провести большую работу не только по реконструкции существующей системы освещения, но и строительству новых линий. Сначала специалисты проведут энергоаудит и определят основные векторы предстоящей работы, но уже сейчас известно, что во Владивостоке требуется замена на новые и современные 19 тысяч светильников, установленных в разных уголках краевого центра.

Речь идет не только об обновлении оборудования, но и об «умных» подходах в организации освещения. Например, ярче станут освещать проезжую часть. Сейчас установленное на больших магистралях города освещение в большинстве случаев не соответствует требованиям, фонари охватывают всю проезжую часть, требуется переустройство опор. А в спальных районах, вблизи жилых домов, свет будут делать немного приглушенным, чтобы фонари не били в окна и не мешали спать.

Совещание под руководством Константина Шестакова

Работа предстоит огромная, поэтому ставку хотят сделать на ГЧП (государственно-частное партнерство). Частный бизнес привлекут сначала на реконструкцию одного из участков, какого, пока не сообщается, в качестве плотного проекта. По словам Константина Шестакова, подобное сотрудничество на основе ГЧП помогает оперативно решать ряд важных городских вопросов, а установка новых современных светильников и ламп позволит сделать город более освещенным, сократив при этом затраты на электроснабжение.

Заняться этой работой уже сейчас готовы сразу несколько компаний – «ТехЭлектроТорг», «Торговый дом «Ферекс», есть заинтересованность и у московских компаний. Партнера выберут открытом электронном аукционе. А после получения результатов энергоаудита и реализации пилотного проекта в городе планируется начать масштабные работы по реконструкции системы уличного освещения. Основные мероприятия запланируют на 2022 год.