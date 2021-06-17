Еще раз о том, что наркотики - плохо

Затуманенный наркотиками разум не даст тебе стать счастливым

Важно знать, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы. Незаконные производство, сбыт, пересылка - до пожизненного лишения свободы.

Склонение к потреблению наркотических средств - до 15 лет лишения свободы. Оборот новых потенциально опасных психоактивных средств (соли, миксы, спайсы) - до 8 лет лишения свободы.

Вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего - от 5 до 8 лет лишения свободы.