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Владивосток17 июня 2021 6:10

Еще раз о том, что наркотики - плохо

Не дай им сломать твою жизнь
Источник:kp.ru
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Затуманенный наркотиками разум не даст тебе стать счастливым

Затуманенный наркотиками разум не даст тебе стать счастливым

Важно знать, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы. Незаконные производство, сбыт, пересылка - до пожизненного лишения свободы.

Склонение к потреблению наркотических средств - до 15 лет лишения свободы. Оборот новых потенциально опасных психоактивных средств (соли, миксы, спайсы) - до 8 лет лишения свободы.

Вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего - от 5 до 8 лет лишения свободы.