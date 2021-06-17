Наращивая темпы: почти 10 тысяч квадратных метров новенького асфальта появится на одной из главных магистралей Владивостока

Ремонт дорог проходит в разных районах города. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

В разных районах Владивостока кипит комплексный и восстановительный ремонт дорог. Работы идут ударными темпами: чтобы ускорить процесс и минимизировать автомобильные пробки, специалисты трудятся даже по ночам. На городских артериях задействованы десятки единиц техники.

Напомним, во Владивостоке с приходом тепла начался масштабный ремонт дорог, улиц, подпорных стен, лестниц, дворов и систем ливневой канализации. Словом, столицу Дальнего Востока приводят в порядок по всем фронтам. Минувшей ночью специалисты трудились на проспекте 100-летия Владивостока – от остановки «Постышева» до пересечения с улицей Русской. В работе здесь задействовано 20 спецмашин муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

На ремонтируемом участке рабочие уже сняли деформированный асфальт и приступили к укладке нового. Всего планируется уложить около 1200 тонн асфальтобетонного покрытия. Специалисты надеются закончить работу в кратчайшие сроки, если свои коррективы не внесет капризная приморская погода.

– Если погода не подведет, то работы закончим за два – три дня. Стараемся работать максимально быстро. Всего на данном участке нам предстоит уложить новый асфальт почти на 10 000 квадратных метров дороги, – поделился Константин Павлюкевич, руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Стоит отметить, что совсем недавно силами работников муниципального предприятия были восстановлены дороги на Гоголя, проспекте Красного Знамени, Ильичева, Вострецова, Днепровской и ряду других адресов. Сейчас с привлечением подрядчиков масштабный ремонт проходит сразу в нескольких районах. Новый облик вскоре обретут Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Ватутина, Стрелковая, Тобольская, Жигура, Садгородская и другие улицы.

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