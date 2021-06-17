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Владивосток17 июня 2021 9:40

Строго нет: на двух улицах в центре Владивостока запретят остановку и парковку

Жителям города дадут знать о появлении знаков за 20 дней до установки (схема)
Дарья НАУМЕЦ
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Несоблюдение правил грозит эвакуатором.

Несоблюдение правил грозит эвакуатором.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Важные изменения коснутся дорожного движения на улицах Пограничная и Семеновская, там появятся запрещающие знаки. Теперь на некоторых участках указанных улиц нельзя будет останавливаться и парковаться.

Так, на участке улицы Семеновской, от пересечения с Пограничной до пересечения с Алеутской, ограничат стоянку машин по правой стороне дороги.

Кроме того, знаки появятся по обеим сторонам дороги на участке от пересечения улицы Пограничной с Адмирала Фокина до пересечения со Светланской. Здесь будет запрещена стоянка машин. Исключение составит только территория рядом с верхней площадкой амфитеатра набережной Спортивной гавани. Там будут под запретом остановка и стоянка транспорта.

Самое интересное, что на этом участке дороги уже запрещена стоянка, однако горожане продолжают активно оставлять свои машины и возле известных заведений, и вдоль забора стадиона Динамо. Исключение составляют те дни, когда рядом дежурит ГИБДД. Интересно то, что буквально недалеко, на Фонтанной, 10, располагается полк ДПС.

Мэрия показала, где именно будет изменено движение.

Мэрия показала, где именно будет изменено движение.

Фото: Администрация Владивостока

И более того, подобная идея была одним из первых шагов Константина Шестакова. Не успел он стать исполняющим обязанности главы Владивостока, как заявил на встрече с журналистами, что хотел бы изменить дорожное движение на заявленных выше улицах. Его это инициатива в этот раз или нет, неизвестно, но результат есть, и теперь водителям надо привыкать к изменениям.

Новые дорожные знаки установят в ближайшее время. Горожанам дадут знать об их появлении за 20 дней до установки.