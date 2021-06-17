Приморские больницы продолжают превращать в ковидные госпитали

Перепрофилировка занимает 3-4 дня. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье продолжают перероборудовать различные медицинские учреждения под ковидные госпитали. В этот раз под перепрофилирование попали отделение пульмонологии в Приморской краевой больнице №1 и детская больница в Уссурийске. Благодаря этому в крае появилось еще 200 оборудованных коек для лечения пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести и тяжелых.

В Приморье слишком быстро увеличивается количество заболевших ковидом: только за последние сутки в крае выявили еще 80 зараженных вирусом человек. В связи с этим министерство зравоохранения региона решило развернуть дополнительные госпитали. За последние три недели появилось больше 600 коек во всем крае. При необходимости ведомство готово перепрофилировать и другие медучреждения, это займет всего 3-4 дня.

Так, детская больница Уссурийска на улице Дубовая Роща, 1, начала готовиться к принятию пациентов с 12 июня, а уже 17 июня сюда госпитализировали первых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке и лечении специальными генно-инженерными препаратами.

За три дня из этой больницы перевели в другие стационары всех пациентов, после чего начали готовить 100 коек для госпиталя. Были заменены кровати, установлены аппараты ИВЛ для взрослых, проверена работа системы подачи кислорода к каждой койке. Как отметил главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута, также были запасены медикаменты и средства защиты. Штат госпиталя укомплектован, сейчас уточняются количество требуемых дежурных бригад и график их работы. Скоро будет готов пищеблок и для пациентов, и для медиков.

Стоит отметить, что ковидный госпиталь на 150 мест на базе детской больницы Уссурийска был развернут в мае 2020-го и проработал год, 2 апреля он закрылся.

Напомним, вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса сейчас обсуждается в министерстве здравоохранения Приморья. Пока конкретного решения еще не принято, но край вполне готов перенять опыт других регионов.