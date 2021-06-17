Кровь стынет в жилах: во Владивостоке неизвестные продолжают убивать беззащитных щенков, развешиваю трупы на деревьях

Неизвестные ведут охоту на беззащитных щенков. Фото: 25.mvd.ru

В конце мая неизвестные живодеры убили несколько щенков и повесили их трупы на деревья возле улицы Западной, 29, «КП-Владивосток» тогда подробно рассказывала о вопиющем случае. Как сообщает РИА VladNews, в середине июня, история повторилась вновь: новую мертвую собаку обнаружили по тому же адресу. Журналисты связал с отделом полиции и поговорил с очевидцами садистских убийств

Местная жительница Людмила Будникова рассказала, что подобное происходит регулярно возле ТЭЦ-1. После ряда инцидентов горожане обратились в полицию и написали три заявления. Следователи взяли трупы на экспертизу и отвезли в Уссурийск, однако результатов исследований пока нет.

По словам той же Людмилы, возле Западной улицы обитает стая собак, которую подкармливают жильцы близлежащих домов. Двух собак стерилизовали, чтобы они не продолжали размножаться, а вот других животных изловить для этих целей пока не удалось. Неравнодушные горожане даже готовы заплатить спецслужбе за поимку и дальнейшую стерилизацию псов, но пока за это никто не взялся.

История убийств бездомных животных началась с осени 2020 года, уверяет Людмила, только тогда щенкам отрезали головы. Год назад владивостокцы не отреагировали, так как боялись гнева дог-хантеров – те могли прийти за остальными бродяжками.

– Я думаю, так нам показывают, чтобы мы там собак не кормили, – предположила жительница.

Местные жители в шоке от таких страшных находок. Фото: РИА VladNews

Мнением об убийствах поделилась и Елена Рупинец, еще один очевидец. Она заметила, что рядом с электростанцией есть камеры, по ним можно посмотреть, кто стоит за жуткими злодеяниями. Однако никто не торопится воспользоваться этой возможностью. Женщина уверена, что это только начало, дальше может стать еще хуже. Горожанка считает, что причастные к этому – садисты и изверги, таким образом эти люди проявляют свои психические отклонения.

Кстати, Елена добавила, что убивают именно щенков, а не взрослых псов. По ее мнению, это делает слабый человек, который боится взрослых и сильных собак.

Журналисты также обратились в полицию, там отметили, что им поступило сообщение о жестоком обращении с собакой. Одной. Полицейские прибыли на место происшествия через час после обращения и сняли труп животного с дерева. Они попросили местных жителей найти холодильник для тела животного, но пока ни один фонд или приют не смог им помочь. Оборудование нужно для хранения тела убитого щенка, чтобы потом отвезти в Уссурийск на экспертизу.

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