Таков закон «Сансары»: концерт Басты во Владивостоке перенесен

Концерт должен был состоятся 19 июня. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт репера Басты, который должен был пройти 19 июня во Владивостоке в «Фетисов Арене», перенесен. Судя по всему, причина тому – рост количества заболевших коронавирусом. Новую дату концерта организаторы назовут позже.

- Все билеты будут действительны на новую дату. Возврат денег не производится, сообщили организаторы.

Известно, что практически все билеты на Басту были проданы, а это несколько тысяч фанатов. Артист не в первый раз приезжает во Владивосток и всякий раз собирает полные залы.

Следующий большой концерт в «Фетисов Арене» запланирован на 30 июня. Во Владивосток должна приехать популярная исполнительница Zivert. По крайней мере, пока в афише все без изменений. Но есть вероятность, что все выступления в июне придется перенести.

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