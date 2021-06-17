Полиция занялась уничтоженным тротуаром возле одной из строек во Владивостоке

Уничтоженный тротуар на Нейбута. Фото: предоставлено очевидцами

Жители Нейбута сообщили в полицию о том, что на новой дороге к микрорайону Зеленый угол тяжелая техника с соседней стройки наглым образом уничтожила недавно обустроенный тротуар. Грузовик с прицепом перевозил экскаватор, не вписался в поворот, но это его не остановило – он продолжил путь по тротуару, превратив его в гармошку.

К счастью для местных жителей, все это успела снять камера видеорегистартора. Теперь водителя, похоже, ждет штраф.

- По факту повреждения элемента дороги в микрорайоне Зеленый угол сотрудниками полиции организована проверка. На данном участке инспекторы дорожного надзора проведут обследование транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. По выявленным недостаткам будут приняты меры административного воздействия. Кроме того, будет направлено предписание о принятии мер по восстановлению или замене поврежденных элементов дороги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Техника, по словам очевидцев, выехала со стройки ЖК «Южный», где возводится сразу семь многоэтажек. Ради них здесь вырубили более 3 тысяч деревьев, в том числе и краснокнижные, стесали часть сопки. Стройка ведется, несмотря на протесты местных жителей. Кстати, в разговоре с местными жителями представители застройщика уже открестились от тротуара, возложив вину за разрушения на транспортную компанию.

Кстати, на месте уже появились люди с лопатами, которые постарались оперативно устранить следы разрушений, не дожидаясь мер административного воздействия. Впрочем, о качестве ремонта, видимо, скажет время.