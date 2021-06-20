Олег Кожемяко. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Приморского края

Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители скорой помощи - работники системы здравоохранения! Уважаемые ветераны медицинской отрасли и преподаватели медицинских образовательных учреждений!

Примите мои самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Сегодня в сфере здравоохранения Приморья трудятся более 30 тысяч человек. В год пандемии система значительно пополнилась молодыми кадрами, которые пришли в помощь медикам и закрепились в штате.

Прошлый год проверил на выносливость всю систему здравоохранения. Ежеминутно медики приходили на помощь приморцам, спасая жизни, сохраняя здоровье. Спасибо вам за эмпатию, самоотверженность и высокую ответственность!

Со своей стороны власти края делают все, чтобы облегчить ваш труд, сделать профессию врача более престижной. Даже за прошлый год пандемии – в отрасли сделано немало.

Мы не свернули наши программы по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения. Приобретено почти 10 тысяч единиц оборудования в 56 учреждений здравоохранения. Построено и оборудовано 15 фельдшерско–акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий. Приобретено 8 единиц передвижных мобильных комплексов, 30 автомобилей санитарного назначения в 23 медучреждения. При поддержке федерального бюджета 53 больницы края обеспечены 63 автомобилями скорой медицинской помощи. Детские поликлиники и детские поликлинические отделения в 22 государственных медицинских организациях края обеспечены оборудованием. Проведен капитальный ремонт в 49 краевых государственных медицинских организациях. Уже 48 медицинских учреждений участвуют в проекте «Бережливая поликлиника» и становятся более комфортными для пациентов и медицинского персонала.

Вместе с вами мы продолжаем создавать условия, чтобы медицинская помощь в Приморье была доступна для пациентов, а пребывание в медучреждениях было комфортными.

Мы продолжаем реализовывать региональные меры социальной поддержки для медицинских работников Приморья. И вместе с вами уже наблюдаем прирост кадров в отрасли.

В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность каждому из вас. Тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. От всей души желаю вам счастья, высоких профессиональных достижений, поддержки и понимания коллег!