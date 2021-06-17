Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд уже готовы сразиться за кубок «Ростелекома»

Фото: предоставлено организаторами

Кибертурнир пройдет в режиме онлайн с 21 по 27 июня. Призовой фонд мероприятия 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming.

Пока больше всего заявок поступило от игроков из Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS:GO «18+», World of Tanks «16+».

Подать заявку и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке.

Завершится регистрация 19 июня в 23.59 или по достижении лимита турнира — 128 команд на каждую игру.

Организует чемпионат Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».