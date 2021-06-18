Завершены поиски без вести пропавшей 12-летней Эльмиры из Приморья

Девочка пропала 14 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12-летняя Эльмира из поселка Славянка пропала 14 июня 2021 года. Девочка просто ушла из дома и не вернулась. Никого из родных она в известность не поставила, поэтому они не знали ничего о том, где она находится, и все ли с ней в порядке. Родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже подростка в сеть, указав ее приметы.

- Рост около 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые длиной ниже плеч. В день пропажи была одета: темно-зеленая кофта с желто-зелеными пайетками спереди, серое трико, светло-розовые кроссовки, - сообщали активисты.

Спустя несколько дней волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшей 12-летней Эльмиры завершены. К счастью, повод для этого радостный – девочку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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