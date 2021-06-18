«И смешно, и грустно». Девушка после похода в торговый центр в Приморье осталась со сломанным носом

Опасность во время шоппинга подкралась откуда не ждали. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Конфуз случился в одном из торговых центров Находки. Там увлеченная своими мыслями девушка пыталась зайти в магазин одежды. Зайти-то ей удалось, но избежать травм – нет. А все потому что дверь в бутик была из прозрачного стекла. Сотрудники магазина могут похвастаться средством для мытья стекол, ведь наша героиня просто-напросто не увидела ее. В итоге на скорости столкнулась с дверью. Как результат – шоппинг для дальневосточницы обернулся сломанным носом и сотрясением.

- Будьте осторожны. После получения травмы сотрудники этого отдела лишь посмеялись , - рассказала пострадавшая девушка.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни посчитали, что даме стоит обратиться в суд, чтобы проучить магазин за такие двери. Другие же, напротив, решили, что девушка была невнимательна, либо шла по торговому центру, уткнувшись в телефон. «И смешно, и грустно» - пишут приморцы в комментариях. Некоторые же признаются, что и сами попадали в такую ситуацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14