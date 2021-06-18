Ударный Дальний Восток: жители ДФО намерены работать, пока хватает сил и здоровья

Меньше трети жителей округа планируют воспользоваться их правом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти половина дальневосточников не собирается выходить на пенсию, а думает продолжить работать до тех пор, пока будет хватать сил и здоровья. И только меньше трети жителей ДФО планируют воспользоваться этим правом. К такому выводу пришли аналитики сервиса HeadHunter, когда проводили опрос.

Жители Дальнего Востока показывают большую любовь к труду: целых 42% респондентов планируют работать, работать и еще раз работать, несмотря на наступление пенсионного возраста. А вот получать законные пенсионные отчисления намерены 26%.

Из этих граждан целых 10% рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет. После 50, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), – 15% опрошенных. А вот 5% не намерены сдаваться, они хотят работать до 70-75 лет.

Больше половины дальневосточников, а именно 53%, не откладывают средства на жизнь после прекращения трудовой деятельности. 19% складывают свои финансы на депозитные или накопительные счета. По 16% жителей ДФО инвестируют в ценные бумаги и в недвижимость. 13% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 8% инвестируют в валюту, а 6% приобрели полис страхования жизни (ИСЖ или НСЖ).

Если говорить о перспективах после выхода на пенсию, то 30% жителей Дальнего Востока намерены жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и никаким образом не урезать расходы на свои потребности. Еще 25% уверены, что у них станет намного меньше денег, поэтому они уже планируют жить на менее широкую ногу. А 22% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 13% рассказали, что не планируют работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше и буду работать ради удовольствия, а не ради денег.