Не аргумент. Приморцев призывают привиться, даже если они уже переболели коронавирусом

Тест на антитела перед прививкой сдавать не надо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аргумент «болел, поэтому не нужно прививаться» – не аргумент для министерства здравоохранения Приморья. Врачи отмечают, что иммунитет после перенесенного заболевания и иммунитет после вакцинации от коронавируса – разные. Последний защищает от всех известных штаммов и генотипов вируса и от повторного инфицирования. Такое заявление сделала министр по здоровью Анастасия Худченко в четверг, 17 июня.

– Есть постинфекционный иммунитет, который развился после перенесенного заболевания. Он формируется только к тому вирусу и штамму, которым человек переболел. А после вакцинации формируется иммунитет ко всем известным штаммам и генотипам вируса, защищающий от повторного инфицирования, – разъяснила министр.

По словам Худченко, ни один тест на антитела перед прививкой не нужны. Более того, они бесполезны.

Если человек переболел ковидом и это подтверждено лабораторно, то он может поставить себе прививку уже через шесть месяцев после выздоровления. Министр также добавила, что остальные граждане могут даже не исследовать свой иммунитет.

Жители Приморья могут привиться бесплатно. Сейчас в крае работает 118 пунктов вакцинации. Посмотреть адреса пунктов можно по этой ссылке. Привились уже 178 662 жителя региона, из них завершили иммунизацию 137 248.

Напомним, вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса сейчас обсуждается в министерстве здравоохранения Приморья. Пока конкретного решения еще не принято, но край вполне готов перенять опыт других регионов.

ПО ТЕМЕ

Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Приморье

Рассказываем, работники каких сфер входят в группу риска (подробнее...)