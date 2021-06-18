Дораздевался. В Приморье задержали эксгибициониста, который прославился в сети

Ему может грозить уголовное преследование. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Не так давно социальные сети Артема пестрили видео с мужчиной, который любил выходить на улицу Ватутина нагим. Девушка, ставшая очевидцем представления, рассказывала об эксгибиционисте, который смущал прохожих своим видом. Это стало поводом для вмешательства сотрудников полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность участника инцидента. 29-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Уже известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. После того, как сотрудники полиции соберут все материалы, их направят в СУ СК, чтобы следователи приняли процессуальное решение.

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