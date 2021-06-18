Долгострои-фениксы. Дорожные карты создадут для трех проблемных домов во Владивостоке

Губернатор региона держит ситуацию с долгостроями на особом контроле. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке на рабочем совещании обсудили вопрос дольщиков Пихтовой, 35, Иртышской, 24, и Славянской, 17. В мероприятии принял участие Михаил Петров, заместитель председателя правительства Приморья. В итоге встречи участники собрания заявили о том, что возобновят строительство проблемных объектов в ближайшее время. Дома планируют возвести за счет федерального финансирования. Более того, по этим трем адресам будет создана дорожная карта, которая будет учитывать все сложности, которые оставил после себя предыдущий застройщик.

- Совместно с коллегами из Москвы принято решение провести очное совещание, чтобы определить все возможные варианты решения проблемы по Пихтовой, Иртышской, Славянской. Необходимо разработать дорожные карты и организовать проектный формат работы. Взаимная согласованность действий поможет в ближайшее время запустить процесс финансирования и строительства проблемных объектов, – пояснил Александр Подольский, директор приморского Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Он также отметил, что все-таки окончательно решить вопрос со строительством этих объектов можно при помощи краевого бюджета и частного инвестирования. Но, разумеется, сотрудничество с федеральным фондом будет продолжаться и приносить свои результаты.

Все три долгостроя давно знакомы жителям Владивостока. Например, двухэтажное старое здание на Иртышской должно было после преображения стать шестиэтажным. Стоит отметить, что такую инициативу инспекция не поддержала и не дала разрешение на достройку 4 этажей. Но собственник пошел по другому пути – привлек деньги самих дольщиков. Стартовала реконструкция в далеком 2013 году. Только вот продать все квартиры в будущем доме не получилось, а своих денег на реализацию задуманного у застройщика не оказалось. Все это и привело к тому, что строительство дома заморозилось на неопределенный срок.

На Пихтовой, 35 и вовсе расположен один из старейших долгостроев города. Дольщики здесь ждут ключей от квартир с 1993 года. Тут история не обошлась без уголовного дела. Под прицелом следователей оказался бывший застройщик и председатель «ЖСК-88».

Еще один 10-этажный долгострой «красуется» на Славянской, 17а. Его первую секцию должны были сдать в 2007. Но что-то пошло не так, и седьмую секцию сдали лишь в 2017 году. Но и тут дело не обошлось без нарушений. Инспекция выявила, что работы проводятся с поддельными документами и отозвала разрешение на строительство. Но даже на этом цирк не закончился. Оказалось, что одни и те же квартиры здесь купили сразу несколько хозяев. С мошенничеством разбирались полицейские.

К сожалению, заморозка и финал с уголовным делом – частое явление для долевого строительства. Власти намерены решить проблему за счет федерального финансирования.

В пресс-службе правительства Приморья, напоминают о том, что дольщики, которые пострадали, нарвавшись на недобросовестных застройщиков, теперь под опекой губернатора региона. Олег Кожемяко держит на особом контроле ситуацию со строительством проблемных объектов. Вместе с тем, такая работа помогает реализовать в крае национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого в Приморье до 2024 года должно появиться более 3 миллионов квадратных метров жилья.

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