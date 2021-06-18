Пусть бегут по ливневкам. Во Владивостоке ремонтируют канализационные сети

Всего же в планах ремонта на текущий год - работы более чем по 20 адресам Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сразу несколько открытых электронных аукционов, связанных с капитальным ремонтом и реконструкцией сетей ливневой канализации, объявила администрация. Ищут подрядчиков как на разработку проектной документации, так и исполнителей ремонта.

Как уточнили в городском управлении дорог и благоустройства, в ближайшее время необходимо разработать проектную документацию по следующим участкам: на Пушкинской, 29, Борисенко, 38 - 70, Калинина, 275а, Пограничной, 10, Батарейной, 4 и участке от Марченко, 32 до Жигура, 48б. Перед разработкой документации подрядчикам необходимо будет провести обследование существующих сетей и разработать проект реконструкции, который позволит существенно увеличить водопропускную способность на данных участках.

Подготовленные документы лягут в основу нового аукциона - по выбору подрядчика. Как, например, на улице Никифорова. Администрация уже объявила, что ищет подрядчика на обустройство участка сети ливневой канализации в районе дома №49, чтобы избавиться от подтоплений в период сильных дождей.

Согласно условиям контракта, подрядчикам необходимо отремонтировать существующий участок сети, смонтировать лотки для сбора поверхностных вод и проложить новые водопропускные трубы.

«Монтаж перепускных труб будет проходить под основной дорогой. В связи с этим подрядной организации сразу после окончания монтажных работ предстоит восстановить асфальтовое покрытие на данном участке. Общая площадь укладки нового асфальта в месте проведения работ составит более 2,5 тысячи квадратных метров», - рассказали в отделе инженерных коммуникаций городского управления дорог и благоустройства.

Завершить все работы на Никифорова необходимо до конца сентября.

КСТАТИ

Сегодня привлеченные городской администрацией подрядные организации ведут ремонт и обустройство сетей ливневой канализации на острове Попова, ул. Зои Космодемьянской, 7 - 9, Приморской, 15, Военном шоссе, 19, Народном проспекте, 20, Котельникова, 4. Недавно были завершены работы на проспекте Красного Знамени, 127, Шигино, 79 и КЭТ, 1.