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Владивосток18 июня 2021 9:45

«Больная тема». Житель Приморья рассказал о нападении стаи собак на его машину

Авто, действительно, пострадало от лап бродяг
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Бездомные собаки нападают теперь не только на людей.

Бездомные собаки нападают теперь не только на людей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Приморья рассказал в интернете о том, что внезапно стал жертвой нападения стаи бездомных собак. Точнее не он, а его автомобиль, который явно не выиграл в бою с бродягами. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на dps_mesto.

- Хочу обратиться с больной темой нашего города Партизанска. Сегодня ночью стая бездомных собак привели в негодность часть проводки автомобиля, а также бампер с 2-х сторон, - рассказывает мужчина.

В комментариях пользователи сети разделились на два лагеря. Одни взволнованны тем, что теперь в городе могут активизироваться догхантеры, чьи методы удивляют своей жестокостью. Другие же искренне разделили боль хозяина машины. Даже дали совет – ставить авто в гараж.

Стоит отметить, что проблема бездомных собак – крайне актуальна для Приморья. К счастью, на этот раз обошлось без человеческих жертв.

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