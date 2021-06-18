Бумажные голуби, цветочные значки и призывные пункты 1941 года – в Приморье отметят день памяти и скорби

Начнутся памятные события с 22 июня. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В этом году началу Великой Отечественной войны 80 лет. В связи с годовщиной даты во всех муниципалитетах Приморья пройдут памятные мероприятия. Горожан ждут мирные митинги и возложения цветов к мемориалам. Начнется все 22 июня. Тогда регион присоединится ко всероссийской акции «Марафон памяти». Она включает в себя не только минуты молчания, но и удивительные мастер-классы, на которых любой желающий сможет изготовить бумажных голубей. Наравне с «Марафоном памяти» в крае состоится и «Свеча памяти». Акция пройдет в том числе и в формате онлайн. Для этого и была создана специальная платформа, которую можно найти в сети - деньпамяти.рф.

- В этом году нас ждет трагичная памятная дата – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших предков, в День памяти и скорби тысячи людей ежегодно зажигают свечи в вечерней тишине, – рассказала заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

В пресс-службе правительства края сообщают об еще одной акции – «Красная гвоздика». Горожане могут приобрести значки-цветки, их легко найти в «Чудодее» и у волонтеров в общественных местах. Все деньги от продажи значков пойдут на медицинскую помощь для ветеранов боевых действий. Всего в крае планируют продать 4 600 значков.

- Сегодня у нас есть возможность поблагодарить наших ветеранов за смелость и стойкость не только словом, но и делом. Любой посильный вклад в акцию «Красная гвоздика» – огромная поддержка для тех, кто не жалел здоровья ради нашей мирной жизни на земле, – отметила Ольга Ивченко.

В рамках другой акции «За Родину!» приморцы окажутся на интерактивной площадке в виде призывного пункта. Только пункт не современный, а 1941 года. Участникам, «ушедшим на фронт», даже будут выдавать копии повесток.

24 числа ровно в 12:00 Приморье услышит гудки машин, кораблей, фабрик и заводов, звон церквей и соборов. Так в регионе пройдет еще одна акция «Весть Победы».

- 24 июня в 12.00 в крае в течение одной минуты будут слышны гудки транспортных средств и предприятий. В акции примут участие 17 стивидорных компаний, 390 автобусов, более 8 тысяч машин такси, 19 электропоездов и локомотивы грузовых поездов Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги, храмы Владивостокской епархии, – поделилась Ольга Ивченко.

В завершении власти анонсировали еще одну акцию «Лучи Победы». Она состоится также 24 июня, но вечером, в 22:00. В это время все регионы от Камчатки до Калининграда покажут на небе световую волну. Все как 76 лет назад. Сценаристами шоу станут прожекторы речных и морских военных и торговых портов. Такой свет будет виден за 7 километров. В Приморье «Лучи Победы» возродятся благодаря торгово-развлекательным центрам, в числе которых: «Калина Мол», «Clover House», «Европейский пассаж», «Центральный», «Алеутский» и «Седанка Сити». Не пройдет стороной и парусник «Паллада».